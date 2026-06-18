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OPA B.F., le adesioni salgono al 11,1%

Agroalimentare, Finanza
OPA B.F., le adesioni salgono al 11,1%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Arum e Dompé Holdings su B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, risulta che oggi 18 giugno 2026 sono state presentate 20.848 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 14.839.227, pari al 11,14% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà il 3 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie B.F. acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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