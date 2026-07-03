Open Fiber: fibra ottica è attiva a Monterosso Grana e Pradleves

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber è attiva dal primo del mese nei comuni di Monterosso Grana e Pradleves. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia per la copertura delle ‘aree bianche’ nella regione Piemonte, ha consegnato a cittadini e imprese una rete di accesso FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione, con l’obiettivo di ridurre il digital divide nelle aree rurali del paese offrendo le stesse opportunità di connessione presenti nelle grandi città. Inoltre, con fondi propri e non avendo alcun obbligo, Open Fiber ha anche realizzato il collegamento alla rete di trasporto nazionale (il cosiddetto backhauling) in modo da facilitare la vendibilità dei servizi per gli operatori partner.







Grazie a questo impegno sul territorio, oltre 1200 Unità Immobiliari possono dunque essere attivate nei due comuni della Valle Grana, con un’infrastruttura che si è sviluppata per oltre 19,50 KM con il 32% di essa che è stata realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e linee aeree già esistenti. Cittadini, imprese e le due Pubbliche Amministrazioni possono ora contare su una rete di nuova generazione in grado di abilitare servizi digitali avanzati, sostenendo lo sviluppo economico locale e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Il progetto sta suscitando un forte interesse nella comunità con diversi cliente che stanno già sottoscrivendo abbonamenti con gli operatori che si appoggiano sulla rete di Open Fiber.







Marco Gallo, Assessore Regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna della Regione Piemonte: “Le aree montane non chiedono privilegi ma le medesime opportunità del resto del territorio. Una connessione ultraveloce significa poter lavorare, studiare, fare impresa e accedere a servizi sempre più innovativi senza essere penalizzati dalla distanza. L’attivazione di questa nuova infrastruttura rappresenta un risultato importante a atteso per Monterosso Grana e Pradleves e conferma l’efficacia della collaborazione tra istituzioni e soggetti attuatori nel ridurre il divario digitale. Come Regione Piemonte continuiamo a investire perché la montagna sia sempre più un luogo dove vivere, lavorare e costruire il proprio futuro”.







“Siamo orgogliosi che cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni possono da ora viaggiare ad una velocità impossibile da raggiungere con le altre tecnologie presenti sul mercato - afferma Cristiano Nidori, Regional Manager Piemonte Sud e Liguria di Open Fiber. La fibra ottica FTTH è veloce, stabile, reattiva e annulla il divario digitale tra le piccole realtà e i grandi centri urbani, offrendo servizi di ultima generazione come ad esempio lo streaming in 4K/8K, lo smart working, il cloud computing, il gaming online e le applicazioni professionali che permettono agli imprenditori locali di avviare un’attività senza doversi trasferire, rimanendo nel proprio territorio e valorizzando l’economia locale”.







Stefano Isaia, Sindaco di Monterosso Grana: “La connettività è oggi una delle infrastrutture più strategiche per il futuro della montagna. Senza connessioni adeguate non esistono telemedicina, lavoro agile, servizi digitali efficienti né nuove opportunità per le imprese. Garantire la cittadinanza digitale nelle aree montane vuol dire assicurare alle comunità delle vallate le stesse opportunità dei grandi centri urbani, contrastare lo spopolamento e rafforzare la coesione territoriale. La montagna del futuro si costruisce con infrastrutture materiali e digitali capaci di abbattere le distanze.”







“La disponibilità della fibra ottica porterà benefici concreti alla vita quotidiana della comunità: permetterà una migliore qualità della connessione per il lavoro da remoto, lo studio, i servizi digitali, la gestione delle attività economiche e la promozione turistica del territorio. Fondamentale per il nuovo spazio coworking che sta nascendo nelle sale sopra il Comune di Pradleves – dichiara Ivano Giordano, Sindaco di Pradleves. Per realtà montane come Pradleves e Monterosso Grana, una rete digitale efficiente non è soltanto un servizio tecnologico, ma una vera opportunità di sviluppo. Significa rendere il territorio più attrattivo per chi vive, lavora o desidera investire in Valle Grana, favorendo al tempo stesso la permanenza delle famiglie e delle nuove generazioni nei nostri paesi. Un sentito ringraziamento va a Open Fiber per la gestione dell'intervento e per il lavoro svolto nel portare avanti un'infrastruttura strategica per il futuro della Valle Grana. Un ringraziamento particolare va inoltre all'Assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, per il suo interessamento e per l'attenzione dimostrata verso una situazione che risultava bloccata da anni e che oggi trova finalmente una risposta concreta.”

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