Open Fiber, Report di Sostenibilità 2025: la rete in fibra ottica è volano di sviluppo per i territori

(Teleborsa) - La rete in fibra ottica non è solo un’infrastruttura digitale ma anche un volano di sviluppo per i territori, abilitando servizi, connessioni e competenze.



È questo il messaggio chiave del Report di Sostenibilità 2025 pubblicato da Open Fiber, che rendiconta le performance ambientali, sociali e di governance dell’azienda e il contributo della rete alla modernizzazione del Paese. Giunto alla sesta edizione, il documento fotografa i risultati raggiunti da Open Fiber nel 2025.



Al 31 dicembre, l’azienda - si legge in una nota - ha realizzato circa 162.700 chilometri di infrastruttura in fibra ottica e raggiunto 20,2 milioni di immobili in tecnologia FTTH e FWA. La rete sostiene l’accesso a servizi digitali avanzati anche in ambiti essenziali: tra questi la sanità, con circa 3.800 strutture sanitarie connesse a fine anno. Il Report evidenzia anche l’impegno dell’azienda sul fronte ambientale. Nell’ambito del Net Zero Plan, Open Fiber conferma l’approvvigionamento di energia elettrica interamente da fonti rinnovabili, la misurazione delle emissioni generate — verificate da un ente terzo indipendente — e l’acquisto di crediti di carbonio certificati per compensare le emissioni dirette e indirette residue.



Altro pilastro del percorso ESG è rappresentato dalla dimensione sociale dell'azienda. Al 31 dicembre 2025 Open Fiber coinvolge circa 13.000 risorse interne ed esterne lungo l’intera filiera. Nel corso dell’anno sono state erogate oltre 69.000 ore di formazione, con percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali, oltre che ai temi di salute, sicurezza e ambiente.



Nel 2025 Open Fiber ha inoltre ottenuto la certificazione per la gestione della sicurezza stradale, un ambito particolarmente rilevante per un operatore presente in modo capillare sul territorio. L’azienda conferma anche, per il sesto anno consecutivo, la certificazione Great Place to Work, posizionandosi al decimo posto tra i migliori luoghi di lavoro in Italia, e mantiene la certificazione per la parità di genere.





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