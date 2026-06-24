Mazzitelli (Open Fiber): AI, cloud e 5G non possono esistere senza una rete in fibra

(Teleborsa) - "Tutti i principali trend tecnologici che stanno trasformando l'economia e la società - dall'intelligenza artificiale al cloud, dal 5G alle smart grid agli altri macro trend dell'industry - hanno un presupposto imprescindibile: la disponibilità di infrastrutture in fibra ottica. L'Italia sta recuperando rapidamente il divario accumulato negli anni e oggi può contare su una rete sempre più estesa e moderna, in grado di sostenere la crescita dei servizi digitali e delle nuove applicazioni ad alta intensità di dati". Lo ha dichiarato Stefano Mazzitelli, Direttore Strategy & Business Development di Open Fiber, intervenendo al panel "Wholesale e reti aperte: dal co-investimento ai servizi data driven" nell'ambito dell'evento Telco per l'Italia.



"Come Open Fiber continuiamo a investire nell'evoluzione delle infrastrutture, non solo attraverso lo sviluppo della rete FTTH, ma anche con il potenziamento del backbone nazionale e la realizzazione di una rete di edge data center, indispensabili per rispondere alle esigenze di prossimità del dato, riduzione della latenza e qualità del servizio richieste dal mercato enterprise - ha aggiunto - Il nostro ruolo resta quello di operatore wholesale only e neutral host: mettiamo a disposizione infrastrutture aperte e neutrali affinché l'intero ecosistema possa sviluppare servizi innovativi".



"Oggi, tuttavia, la sfida principale non è più il deployment delle reti, ma la loro adozione - ha detto Mazzitelli - Sul fronte infrastrutturale è stato compiuto uno sforzo straordinario; occorre ora accelerare la migrazione verso la fibra da parte di cittadini e imprese, accompagnando questo percorso con strumenti e politiche capaci di favorire la digitalizzazione e valorizzare gli investimenti realizzati. Solo aumentando il livello di adozione sarà possibile cogliere pienamente i benefici economici e sociali della trasformazione digitale”.







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