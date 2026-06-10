Vodafone, accordo preliminare con PPC Group per JV sulla fibra in Grecia

(Teleborsa) - Vodafone Grecia e PPC Group hanno sottoscritto un accordo preliminare per la potenziale costituzione di una joint venture paritetica (50:50) comprendente le rispettive reti in fibra ottica fino alla casa (FTTH) e le attività di fornitura all'ingrosso di fibra ottica in Grecia. Le attività in fibra ottica di Vodafone Grecia e PPC Group coprono attualmente oltre 1,6 milioni di abitazioni complessivamente. La JV si propone di fornire accesso aperto all'ingrosso ai provider di servizi internet in Grecia.



La costituzione della JV è subordinata al completamento della due diligence e, al momento, non vi è alcuna certezza che la transazione venga conclusa.

Condividi

```