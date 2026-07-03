Rheinmetall stima impatto da annullamento ordini per F126, titolo -2%

(Teleborsa) - Le azioni Rheinmetall
cedono il 2% alla Borsa di Francoforte attestandosi a 1.091,8 euro in scia alle previsioni dell'impatto derivante dalla recente decisione di Berlino di annullare l'acquisto di sei fregate antisommergibile F126
dal colosso tedesco della difesa. Il valore del progetto era stimato in circa 10 miliardi di euro.
Nonostante l'azienda ribadisca le previsioni fornite per il secondo trimestre, ovvero il raggiungimento di un tasso di crescita dei ricavi previsto superiore al 60%, la cancellazione del programma inciderà negativamente sugli ordini del periodo, che ora dovrebbero attestarsi a un ammontare di pochi miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di 20 miliardi di euro
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Rheinmetall spiega tuttavia che il previsto contributo dell'ordine cancellato al raggiungimento degli obiettivi di fatturato a medio termine per il 2030 è risultato inferiore al 3% e "farà tutto il possibile per mitigare questo effetto acquisendo nuovi ordini in futuro
". Nel caso "non fosse possibile individuare misure di mitigazione, l'impatto sui ricavi del 2026 potrebbe raggiungere 300 milioni di euro
".