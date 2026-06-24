Profondo rosso per Rheinmetall dopo che la Germania annulla importante contratto per navi da guerra

Valore del progetto era stimato in circa 10 miliardi

(Teleborsa) - Scivola a Francoforte il titolo Rheinmetall sulla notizia del ritiro della Germania da un importante contratto per la costruzione di navi da guerra.



Le azioni sono crollate fino al 19%, il calo intraday più consistente da aprile 2025, dopo che Berlino ha annullato l'acquisto di sei fregate antisommergibile F126 da Rheinmetall. Il valore del progetto era stimato in circa 10 miliardi di euro.



La Germania acquisterà le navi da un altro produttore tedesco, TKMS , secondo quanto dichiarato in un comunicato governativo. Le azioni di TKMS sono salite fino al 13%.



L'annullamento implica una svalutazione di circa 2 miliardi di euro per Rheinmetall, secondo gli analisti di Morgan Stanley che hanno aggiunto che, più in generale, il fatto mina la fiducia del mercato negli appalti della difesa tedesca e nella trasparenza dei contratti.



La decisione della Germania compromette un progetto chiave per Rheinmetall, che aveva acquisito il cantiere navale Naval Vessels Lürssen dopo che il Ministero della Difesa aveva disposto che quest'ultima subentrasse come contraente principale per il programma F-126.

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