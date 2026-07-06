Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,08%

SSE a 4.046,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,08%
Indice SSE +0,08% a quota 4.046,71 all'apertura pomeridiana.
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