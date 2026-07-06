Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
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Francoforte 3-lug
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,18%

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In breve, Finanza
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