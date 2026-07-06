"Eurozona sotto pressione, sfide senza precedenti": il rapporto del MES

(Teleborsa) - L'Eurozona
si trova ad affrontare "una serie di sfide senza precedenti".
E' quanto sottolinea un rapporto Mes dal titolo: "resilienza sotto pressione" nel quale si rileva che le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono"."Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata",
hanno sottolineato fonti del Mes.
Proprio nel mese di giugno, il Fondo monetario internazionale aveva tagliato le stime di crescita dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e 1,2% nel 2027 (
0,5 e 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle valutazioni precedenti) alzando contestualmente le previsioni di inflazione al 2,8% e al 2,3% (0,8 e 0,4 punti sopra le stime precedenti) rilevando che "le prospettive dell'area euro si sono indebolite".
Per Fmi, la guerra "dovrebbe rappresentare un forte ma temporaneo shock negativo dell'offerta". Le stime riflettono "interruzioni più persistenti delle forniture energetiche"
stando a quanto riportato nella dichiarazione conclusiva della missione annuale del Fmi sulle politiche comuni dell'Eurozona.(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)