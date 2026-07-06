"Eurozona sotto pressione, sfide senza precedenti": il rapporto del MES

(Teleborsa) -si trova ad affrontareE' quanto sottolinea un rapporto Mes dal titolo: "resilienza sotto pressione" nel quale si rileva che le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sullehanno sottolineato fonti del Mes.Proprio nel mese di giugno,0,5 e 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle valutazioni precedenti) alzando contestualmente le previsioni di inflazione al 2,8% e al 2,3% (0,8 e 0,4 punti sopra le stime precedenti) rilevando che "le prospettive dell'area euro si sono indebolite".Per Fmi, la guerra "dovrebbe rappresentare un forte ma temporaneo shock negativo dell'offerta". Le stime riflettonostando a quanto riportato nella dichiarazione conclusiva della missione annuale del Fmi sulle politiche comuni dell'Eurozona.