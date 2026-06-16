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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Oil & Gas
Si posiziona sotto la parità il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 578,18 punti.
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