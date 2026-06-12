Eurozona, FMI taglia crescita nel 2026

(Teleborsa) - "Le prospettive dell'area euro si sono indebolite"
: il Fondo monetario internazionale taglia le stime di crescita
dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e 1,2% nel 2027 (0,5 e 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle valutazioni precedenti). Contestualmente ha alzato le previsioni di inflazione al 2,8% e al 2,3% (0,8 e 0,4 punti sopra le stime precedenti).
Per Fmi, la guerra "dovrebbe rappresentare un forte ma temporaneo shock negativo dell'offerta".
Le stime riflettono "interruzioni più persistenti delle forniture energetiche" stando a quanto si legge nella dichiarazione conclusiva della missione annuale del Fmi sulle politiche comuni dell'Eurozona.
Intanto, proprio nelle scorse ore, Trump ha annunciato l'intesa con l'Iran e la firma prevista con grande probabilità nel weekend in Europa.
"Data e luogo della firma saranno annunciati a breve", ha assicurato il presidente nel post su Truth, precisando poi dallo Studio Ovale che potrebbe avvenire "forse nel fine settimana in Europa", alla vigilia del G7 di Evian, per mano del suo vice JD Vance.
Subito dopo "riaprirà anche lo Stretto di Hormuz"
, dove nel frattempo resta "pienamente in vigore" il blocco navale imposto dagli Usa ai porti iraniani.