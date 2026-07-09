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Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Retail
In forte aumento il comparto vendite al dettaglio europeo, che con il suo +1,52% avanza a quota 974,65 punti.
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