Londra: andamento rialzista per Experian
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Experian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Experian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,16 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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