Londra: andamento rialzista per Experian

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Experian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Experian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,16 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```