Londra: movimento negativo per Experian

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , con un ribasso del 2,24%.



La tendenza ad una settimana di Experian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Experian si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,46 sterline. Supporto stimato a 24,43. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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