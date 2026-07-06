New York: Qualcomm sale verso 191,3 USD

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia tech statunitense , che mostra una salita bruciante del 6,39% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Qualcomm rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 180,4 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 191,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 173,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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