New York: scambi negativi per Merck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica , con una flessione del 2,69%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Merck rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Merck sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 128,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 124,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 133,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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