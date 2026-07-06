New York: sell-off per O'Reilly Automotive
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di componenti per auto, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,28%.
La tendenza ad una settimana di O'Reilly Automotive è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di O'Reilly Automotive, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 88,44 USD. Primo supporto visto a 82,53. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 80,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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