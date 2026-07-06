New York: sell-off per O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di componenti per auto , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,28%.



La tendenza ad una settimana di O'Reilly Automotive è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di O'Reilly Automotive , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 88,44 USD. Primo supporto visto a 82,53. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 80,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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