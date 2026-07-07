Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata in rialzo sostenuta dal settore tecnologico, mentre gli investitori attendono, mercoledì, i verbali dell’ultimo incontro di politica monetaria della Federal Reserve, alla ricerca di nuovi indizi sulle prospettive dei tassi di interesse.



Acquisti frazionali sul Dow Jones dello 0,29%; sulla stessa linea, l' S&P-500 guadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.537 punti. Più sostenuto il Nasdaq 100 (+1,26%); sulla stessa tendenza, in denaro l' S&P 100 (+0,81%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+1,64%), informatica (+1,34%) e beni di consumo secondari (+0,95%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-1,17%), utilities (-1,06%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,90%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+3,55%), IBM (+3,45%), Goldman Sachs (+3,33%) e Cisco Systems (+1,52%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck , che ha chiuso a -2,15%.



Soffre Walt Disney , che evidenzia una perdita del 2,10%.



Preda dei venditori Amgen , con un decremento del 2,06%.



Si concentrano le vendite su Home Depot , che soffre un calo del 2,03%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Western Digital (+7,14%), Tesla Motors (+6,71%), Advanced Micro Devices (+6,59%) e Seagate Technology (+6,04%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su O'Reilly Automotive , che ha archiviato la seduta a -6,65%.



Sessione nera per Keurig Dr Pepper , che lascia sul tappeto una perdita del 4,65%.



In perdita CoStar , che scende del 4,33%.



Vendite su Mondelez International , che registra un ribasso del 2,86%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Martedì 07/07/2026

14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -78,5 Mld $; preced. -55,9 Mld $)



Mercoledì 08/07/2026

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,78 Mln barili)



Giovedì 09/07/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 215K unità)

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 3,2%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,17 Mln unità).

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