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New York: sell-off per Paychex

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Paychex
Si muove in perdita la società che opera nel settore delle risorse umane, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,99% sui valori precedenti.
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