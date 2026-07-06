Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Piazza Affari, i dividendi del 6 luglio 2026

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi del 6 luglio 2026
(Teleborsa) - il 6 luglio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

Acinque
ISIN: IT0001382024
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,085 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026

Edil San Felice
ISIN: IT0005561441
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026

Moltiply Group
ISIN: IT0004195308
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026

Star7
ISIN: IT0005466195
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 2,2329 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026




(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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