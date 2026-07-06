Piazza Affari, i dividendi del 6 luglio 2026
(Teleborsa) - il 6 luglio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Acinque
ISIN: IT0001382024
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,085 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026
Edil San Felice
ISIN: IT0005561441
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026
Moltiply Group
ISIN: IT0004195308
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026
Star7
ISIN: IT0005466195
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 2,2329 EUR
Data di pagamento: 08/07/2026
(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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