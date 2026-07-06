MEF, il 9 luglio in asta BOT 12 mesi per 8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di 8 miliardi di euro di BOT 12 Mesi (scadenza 14/07/2027). I titoli vanno in asta giovedì 9 luglio 2026. La data di regolamento è martedì 14 luglio 2026. In scadenza il 14 luglio 2026 ci sono 5,05 miliardi di euro di BOT 3 mesi e 9,15 miliardi di euro di BOT 12 mesi.



MEF ha comunicato che, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, il 9 luglio 2026 non verrà offerto il BOT trimestrale.

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