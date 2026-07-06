TIM, acquisto di azioni proprie per circa 12 milioni di euro nella prima tranche

(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 1.483.007 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 8,0767 euro per azione, per un controvalore pari a 11.977.779,23 euro.



Dall'avvio della prima tranche, TIM ha acquistato complessivamente 7.569.964 azioni, pari a circa lo 0,35% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 58,62 milioni di euro.



Al 3 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 11.588.665 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,54% del capitale sociale.



A Piazza Affari giornata incolore per la compagnia telefonica , che chiude la seduta del 6 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,91% rispetto alla sessione precedente.













Condividi

```