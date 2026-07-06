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TIM, acquisto di azioni proprie per circa 12 milioni di euro nella prima tranche

Azioni proprie, Finanza
TIM, acquisto di azioni proprie per circa 12 milioni di euro nella prima tranche
(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 1.483.007 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 8,0767 euro per azione, per un controvalore pari a 11.977.779,23 euro.

Dall'avvio della prima tranche, TIM ha acquistato complessivamente 7.569.964 azioni, pari a circa lo 0,35% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 58,62 milioni di euro.

Al 3 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 11.588.665 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,54% del capitale sociale.

A Piazza Affari giornata incolore per la compagnia telefonica, che chiude la seduta del 6 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,91% rispetto alla sessione precedente.





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