Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Giornata pressoché debole per indice spagnolo, che ha terminato in calo a 19.683,8.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19.888,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.442,8. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.334,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)