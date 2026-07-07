Milano 16:28
52.698 -0,49%
Nasdaq 16:28
29.051 -2,18%
Dow Jones 16:28
53.008 -0,09%
Londra 16:28
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Francoforte 16:29
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Giornata pressoché debole per indice spagnolo, che ha terminato in calo a 19.683,8.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19.888,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.442,8. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.334,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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