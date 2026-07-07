B.F., risultati OPA confermano Arum e Dompé Holding all'88% del capitale

Corrispettivo sarà pagato il 10 luglio

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Arum e Dompé Holdings su B.F. , holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, i risultati definitivi mostrano che alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione 101.997.262 azioni, pari al 38,933% del capitale sociale dell’Emittente e al 76,557% delle azioni ogetto dell’offerta, confermando quindi i risultati provvisori.



Le azioni portate in adesione saranno acquistate da Dompé Holdings e Arum in parti uguali.



Considerate anche le azioni detenute prima del periodo di adesione, alla Data di Pagamento gli Offerenti (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) risulteranno titolari complessivamente di 230.692.335 Azioni, rappresentative dell’88,057% del capitale sociale

di B.F..



Tenuto quindi conto anche delle azioni proprie detenute dall’Emittente e delle azioni detenute dalla controllata SIS, la partecipazione rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dal TUF per l'obbligo di acquisto e i diritto di acquisto detenuta complessivamente dagli Offerenti (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) risulta pari all’88,154% del capitale sociale dell’Emittente e, pertanto, non risultano sussistenti i presupposti di legge per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto né per l’esercizio del Diritto di Acquisto.



Alla data di pagamento, ovvero il 10 luglio 2026, Arum e Dompé Holdings pagheranno a ciascun aderente 5,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta, per un totale di circa 510 milioni di euro.





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