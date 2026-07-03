B.F., Arum e Dompé Holding raggiungono l'88% del capitale al termine dell'OPA

(Teleborsa) - Con riferimento aell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Arum e Dompé Holdings su B.F. , holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, i risultati provvisori mostrano che gli offerenti risulteranno titolari complessivamente di 230.692.335 azioni, rappresentative dell'88,057% del capitale sociale.



L'afficacia dell'OPA è condizionata all'avveramento o alla rinuncia da parte degli pfferenti di ciascuna delle condizioni (ossia la Condizione MAC/MAE, la Condizione Golden Power, la Condizione Antitrust e la Condizione FSR). La condizione Golden Power si è avverata, mentre per quanto riguarda le restanti condizioni gli offerenti renderanno noto l'avveramento o il mancato avveramento, oppure l'eventuale rinuncia, nel comunicato sui risultati definitivi.

Condividi

```