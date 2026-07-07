Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia software tedesca , in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di SAP subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo della società tech rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 144 Euro, mentre i supporti sono stimati a 142,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 145,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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