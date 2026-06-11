Milano 10:15
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:15
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Francoforte 10:15
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Francoforte: peggiora SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: peggiora SAP
Ribasso scomposto per la compagnia software tedesca, che esibisce una perdita secca del 3,95% sui valori precedenti.
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