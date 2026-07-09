Francoforte: performance negativa per SAP
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia software tedesca, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società tech si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 134,4 Euro. Prima resistenza a 137,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 133,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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