Francoforte: performance negativa per SAP

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia software tedesca , in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società tech si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 134,4 Euro. Prima resistenza a 137,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 133,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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