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Francoforte: balza in avanti Evonik Industries

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Evonik Industries
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Evonik Industries, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evonik Industries rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Evonik Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,33 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,57, mentre il primo supporto è stimato a 16,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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