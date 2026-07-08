Milano 15:27
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Dow Jones 7-lug
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Londra 15:27
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Francoforte 15:27
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Francoforte: positiva la giornata per Evonik Industries

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Evonik Industries
Seduta vivace oggi per Evonik Industries, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
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