Milano 14:59
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Dow Jones 1-lug
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Londra 14:59
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Francoforte 14:59
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Francoforte: giornata depressa per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Hellofresh
Ribasso composto e controllato per Hellofresh, che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.
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