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GOLD del 6/07/2026

Finanza
GOLD del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Seduta debole per il metallo giallo, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 4.165,2.

Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.216,9. Supporto stimato a 4.072,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.361,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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