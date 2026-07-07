GOLD del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Seduta debole per il metallo giallo, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 4.165,2.
Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.216,9. Supporto stimato a 4.072,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.361,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)