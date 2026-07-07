In evidenza Datadog sul listino di New York
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che scambia in rialzo del 5,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 274,5 USD. Primo supporto visto a 259,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 249,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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