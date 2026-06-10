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In evidenza Devon Energy sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Devon Energy sul listino di New York
Rialzo per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,04%.
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