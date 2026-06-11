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In evidenza ASML Holding sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza ASML Holding sul listino di New York
Prepotente rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che mostra una salita bruciante dell'8,11% sui valori precedenti.
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