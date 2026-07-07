Male Caterpillar sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Pressione sul gigante delle macchine movimento terra , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,01%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Caterpillar rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 940,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 911,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 901,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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