New York: EPAM Systems in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che esibisce una perdita secca del 12,61% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di EPAM Systems rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di EPAM Systems suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 74,24 USD con tetto rappresentato dall'area 80,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 71,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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