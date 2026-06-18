New York: giornata negativa in Borsa per EPAM Systems

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che tratta in perdita del 7,66% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di EPAM Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di EPAM Systems suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 78,47 USD con tetto rappresentato dall'area 83,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 75,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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