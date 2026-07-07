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New York: ingrana la marcia Charter Communications

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia Charter Communications
(Teleborsa) - Ottima performance per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che scambia in rialzo del 5,07%.

Lo scenario su base settimanale di Charter Communications rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Charter Communications suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 138,1 USD con tetto rappresentato dall'area 144,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 133,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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