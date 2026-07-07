Milano 7-lug
52.455 -0,95%
Nasdaq 7-lug
29.173 -1,77%
Dow Jones 7-lug
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Londra 7-lug
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Francoforte 7-lug
25.465 -1,37%

New York: movimento negativo per Visa

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Visa
Composto ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
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