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New York: scambi negativi per Visa

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Visa
Rosso per la società di tecnologia per pagamenti globali, che sta segnando un calo del 3,43%.
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