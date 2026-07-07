New York: profondo rosso per Comfort Systems USA

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nell'installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici , che passa di mano in perdita del 6,55%.



L'andamento di Comfort Systems USA nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Comfort Systems USA evidenzia un declino dei corsi verso area 1.615,2 USD con prima area di resistenza vista a 1.741,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.554,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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