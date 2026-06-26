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New York: profondo rosso per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Lumentum Holdings
Ribasso scomposto per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che esibisce una perdita secca del 9,25% sui valori precedenti.
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