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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,77%

Il Nasdaq-100 termina a 29.173,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,77%
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -1,77% e chiude la seduta a 29.173,02 punti.
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