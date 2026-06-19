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New York: profondo rosso per Northrop Grumman

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Northrop Grumman
Ribasso per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che tratta in perdita del 5,21% sui valori precedenti.
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