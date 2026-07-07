New York: sviluppi positivi per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Protagonista Thomson Reuters , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,23%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thomson Reuters rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Thomson Reuters rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 93,19 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 95,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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