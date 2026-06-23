New York: positiva la giornata per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Balza in avanti Thomson Reuters , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,12%, rispetto a -2,84% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di Thomson Reuters mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 78,23 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,41. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 77,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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