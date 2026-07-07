Si muove in ribasso Western Digital a New York

(Teleborsa) - A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati , che presenta un pessimo -8,98%.



L'andamento di Western Digital nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 546,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 507,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 489.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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