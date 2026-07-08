Amazon, accoglienza più tiepida per l'emissione di bond da 25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'emissione obbligazionaria di Amazon
da 25 miliardi ha ricevuto
un'accoglienza più tiepida rispetto ai mesi scorsi
quando la domanda era stata spinta dall'entusiasmo per il boom dell'intelligenza artificiale.
Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, gli ordini hanno raggiunto ieri un picco di 62 miliardi di dollari
, per poi attestarsi a circa 41 miliardi di dollari dopo che le banche che gestiscono le transazioni hanno ridotto lo spread finale offerto agli investitori. Ciò significa che la domanda si è stabilizzata a 1,6 volte l'ammontare dell'emissione
.
Il calo della domanda
si è verificato nonostante Amazon abbia offerto agevolazioni sulle nuove emissioni
, ovvero un premio rispetto al valore di mercato del suo debito esistente.
L'offerta comprende diverse tranche con scadenze variabili da 3 a 40 anni
, oltre che un'obbligazione a tasso variabile triennale con scadenza nel 2029, il cui prezzo segue il SOFR (Securities and Exchange Funds Rate).
I proventi netti
derivanti dalla vendita delle obbligazioni saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito, acquisizioni, investimenti, capitale circolante, investimenti nelle controllate, spese in conto capitale e riacquisto di azioni proprie.
Amazon aveva fatto ricorso per l'ultima volta al mercato obbligazionario in dollari statunitensi a marzo
, quando aveva raccolto 37 miliardi di dollari con quella che è diventata la quarta maggiore emissione obbligazionaria societaria statunitense di sempre
. In quel periodo, aveva anche venduto obbligazioni denominate in euro per 14,5 miliardi (16,6 miliardi di dollari), seguite da bond in franchi svizzeri a maggio e in dollari canadesi il mese scorso, anch'esso un record.(Foto: Marques Thomas su Unsplash)